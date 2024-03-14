Esenyurt\'ta alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi sokak ortasında olay çıkardı

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Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi, sahur vakti ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında bağıran ve değişik hareketler yapan şahıslara vatandaşlar pet şişe atarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Şehitlerin Mahallesi'nde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi, sokak ortasında bağırmaya başladı. Uzun süre yerde yatan arkadaşlarını kaldırmaya çalışan şahıslar, ardından arkadaşlarını arabaya yatırarak ayağından çekti. Uzun süre devam eden bağırışmalardan rahatsız olan mahalleli ise pet şişe atarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL