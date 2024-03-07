Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

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Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, önündeki araca arkadan çarptı. Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücünün önünü kazaya karışan diğer taraf keserken otomobiline de tekme attı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken kaçmaya çalışan sürücü trafiğin durmasıyla yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Pazar gece saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen seyir halindeki araç sürücüsü, önündeki arabaya arkadan vurdu. Maddi hasarlı kaza sonrası araç içindekiler dışarı çıkarak durumu kontrol etti. Otomobil sürücüsü, kaza ile ilgili polis ekiplerine haber verirken arkadan vuran aracın şoförü bir anda gaza basarak kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar sürücüye engel olmaya çalışsa da otomobil uzaklaştı. Bunun üzerine kazaya karışan diğer sürücü aracına binerek şahsı yakalamak için takip etti. Araçlar arasındaki kovalamaca çok geçmeden trafiğin yoğunlaşmasıyla son buldu. Kaçmaya çalışan sürücünün önünü kesen adam, aracından inerek şahsın otomobiline tekme attı. Taraflar arasında gerilim bir süre devam ederken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından işlem başlatıldı. Yaşanan kaza ve aracın kaçmaya çalıştığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasıyla, kovalamaca sonrası arabaya uçarak tekme atan adam ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL