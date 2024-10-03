Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Kazaya Karıştı

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İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, 5 araba ve 1 motosiklete çarptı. Kazada araçlardan bazıları ve motosiklet kullanılamaz hale gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, süratli şekilde sokak arasında ilerleyen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olayda 5 araç ve 1 motosiklette hasar oluşurken, alkollü olduğu iddia edilen sürücü bir motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL