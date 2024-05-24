Esenyurt'ta Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüden Korkunç Kaza - Son Dakika
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Esenyurt'ta Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüden Korkunç Kaza

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü, E-5 yan yolda başka araçlara çarptıktan sonra ara sokakta da üç araca çarparak yan yattı. Polis ekipleri tarafından müdahale edilen sürücünün ehliyetsiz olduğu ve alkollü olduğu tespit edildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

24.05.2024 15:51
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Esenyurt E-5 yan yolda başka araçlara çarparak ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı araç, ara sokakta başka araçlara çarptıktan sonra yan yattı. Yaşana kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu da belirlendi.

Kaza saat 14.00 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, E-5 yan yolda farklı araçlara çarparak ilerleyen R.A. kontrolündeki 34 DHK 116 plakalı araç, 1993 Sokak'ta üç araca daha çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı gören polis ekiplerinin müdahalesiyle yan yatan araçtan çıkarılan R.A. yapılan kontrollerde ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaşanan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüden Korkunç Kaza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüden Korkunç Kaza - Son Dakika
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