Esenyurt'ta genci kaçırmaya çalışan şüpheliler: Amacımız dövmekti, yanlışlıkla araca bindirdik - Son Dakika
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Esenyurt'ta genci kaçırmaya çalışan şüpheliler: Amacımız dövmekti, yanlışlıkla araca bindirdik

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Esenyurt'ta kavgalı oldukları arkadaşlarını kaçırmaya çalışan ancak mahallelinin müdahalesiyle başarılı olamayan 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler ifadelerinde, amaçlarının arkadaşlarını dövmek olduğunu ve yanlışlıkla araca bindirdiklerini söyledi.

15.01.2025 15:24
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İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'ta 13 Ocak tarihi saat 22.30 sıralarında 3 şüpheli, yolda yürüyen M.A'yı (25) darbedip zorla araca bindirmek istedi. Mahallelinin müdahalesiyle kaçırma girişimi olumsuz sonuçlanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ GENÇLER YAKALANDI

M.A. polis merkezine giderek daha önceden tanıdığı kişiler tarafından kaçırılmak istendiğini ve cep telefonunun gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheliler Ramazan G.(24), Oğuz Can S.(21) ve Y.Ç.(17) gözaltına alındı.

"AMACIMIZ DÖVMEKTİ, YANLIŞLIKLA ARACA BİNDİRDİK"

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler mağduru semtlerindeki bir eğlence mekanında tanıdıklarını, mekanda çalışan bir kadınla konuştukları için M.A.'nın sürekli kendilerine küfür ettiğini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde olay günü M.A.'nın yolda yürüdüğünü gördüklerini ve amaçlarının dövüp kendisine ders vermek olduğunu belirttikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde "Amacımız onu kaçırmak değildi. Ancak bize direnince yanlışlıkla minibüse bindirdik. Çevredekilerin tepkisinden korkunca bırakıp olay yerinden kaçtık." dediği bilgisi de edinildi.

"TELEFONU GERİ VERMEYİ DÜŞÜNÜRKEN YAKALANDIK"

Gasp ettikleri telefonu M.A.'ya geri vermeyi düşündüklerini de anlatan şüphelilerin "Cep telefonu yanlışlıkla minibüsün içine düşmüştü. Onu geri vermeyi düşünürken polis bizi yakaladı" dedikleri belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Esenyurt\'ta genci kaçırmaya çalışan şüpheliler: Amacımız dövmekti, yanlışlıkla araca bindirdik
Kaynak: DHA

Esenyurt, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta genci kaçırmaya çalışan şüpheliler: Amacımız dövmekti, yanlışlıkla araca bindirdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Arda Berra:
    BENCE CEZA ALMALILAR.YOLDA ADAMIN ONUNU KESMEK,OZGURLUGUNU KISITLAMAK,BIRDE GASP VAR. ADALETDE GUVENIYORUZ.GEREKN CEZAYI ALIRLAR INSALLAH.BU GIBI OLAYLARA KALKISMAYA CALISANKARA ORNEK OLUR ALACAKLARI CEZALAR. 50 0 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Devlet artık bu tip zorbalara acımamalı gasp darp kişinin özgürlüğüne onuruna saldırı yaralama vsvs 35 seneyi duyunca son pişmanlığın fayda vermediğini anlarlar diğerlerinede ibret olur 29 0 Yanıtla
  • İsmail Karakuş:
    Tipik avukat yalanları.. Planlayarak tasarlayarak yapılan fiili, gasp, alıkoyma, hürriyetten yoksun bırakma suçlarından beraat ettir. İnşallah kendinde ailende onlarca suç kayıtlı 22 0 Yanıtla
  • res:
    Zikeller 13 0 Yanıtla
  • Mustafa Cam:
    Gençler hayatlarının baharında kendinilerini yakmışlar. Yanlışlıkla yada istemeden demekle olmuyor bu işler. Siz Adam kaçırmaya teşebbüsden tutunda, Gaspa kadar bir sürü suç işlemişsiniz. Sebebi ne olursa olsun değermiydi.? Hakimin de savcınında elinden pek bir şey gelmez. Kanununda yaptıklarınız çok ağır şekilde en üstten ceza uygulanır diyor. Size bu ceza verilmezse o zaman 3 5 kişi bir olup, nasılsa cezası yok der ve fazlasını yapmak isterse toplumda huzur kalmaz. Allah yardımcıları olsun. 8 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta genci kaçırmaya çalışan şüpheliler: Amacımız dövmekti, yanlışlıkla araca bindirdik - Son Dakika
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