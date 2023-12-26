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Esenyurt'ta AVM'de telefon hırsızlığı - Son Dakika
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Esenyurt'ta AVM'de telefon hırsızlığı

Esenyurt'ta bir AVM'de yemek almak için sıra bekleyen bir şahıs, kasa bölümünde duran telefonu çalan hırsız, saniyeler sonra yemeğini alarak kayıplara karıştı.

Esenyurt\'ta AVM\'de telefon hırsızlığı
26.12.2023 - 11:36,
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Esenyurt'ta bir AVM'de yemek almak için sıra bekleyen şahıs, kasa bölümünde duran telefonu çaldı. O anlarda telefon ile konuşuyormuş gibi yapan hırsız, saniyeler sonra yemeğini alarak kayıplara karıştı.

Olay, dün Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin yemek katında yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak kasada duran telefonu gözüne kestirdi. Çalışanların arkasını dönmesini fırsat bilen hırsız, saniyeler içerisinde telefonu çalarak konuşmasına devam etti. Kısa süre sonra hazırlanan yemeğini de alan şahıs kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Esenyurt, Yemek, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta AVM'de telefon hırsızlığı - Son Dakika


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