Esenyurt'ta banka şubesinden para çeken vatandaşın gasp edilme olayının detayları ortaya çıktı. 2 Milyon TL dolu çantayı alamayan gaspçılar içinden 600 bin TL alarak kaçtı. Şüphelilerin bu hafta içerisinde bir çok hırsızlık girişimine karıştığı öğrenildi.

Esenyurt Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir katılım bankası şubesi önünde yaşanan gasp olayının detayları oraya çıktı. İş insanı Cafer Ç. bankadan 2 Milyon çekmek için bir gün öncesinden bilgi verdi. Öğlen saat 13.00 sıralarında bankaya giden Cafer Ç. parayı çekip çantasına koydu. Arabasına geçtiği sırada banka önünde bekleyen silahlı grup 2 Milyon TL dolu çantayı alıp kaçmaya çalıştı. Gaspçılara direnen Cafer Ç. çantayı vermek istemedi. Şüpheliler adamı döverek çantayı almaya çalıştı. Çantayı alamayan şüpheli 3 kişi çantadan 600 bin TL çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Cafer Ç.'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin bu hafta içerisinde bir çok hırsızlık girişimine karıştığı öğrenildi. - İSTANBUL