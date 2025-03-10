Esenyurt'ta Bıçaklama ve İntihar - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bıçaklama ve İntihar

Esenyurt\'ta Bıçaklama ve İntihar

Esenyurt'ta eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi, ardından intihar etti. Olayın detayları inceleniyor.

10.03.2025 21:37
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İstanbul Esenyurt'ta yaklaşık bir ay önce boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği eski eşini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren şahıs, ardından intihar etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce boşanan ve birlikte 3 katlı binanın 1. katında yaşamaya devam eden Tuncer Batmaz ve Gülnur Akalın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında eline aldığı bıçakla Akalın'ı sırtından bıçaklayan Tuncer Batmaz, ardından aynı bıçakla intihar etti. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri içeri girdiklerinde iki kişinin yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Akalın ve Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından Gülnur Akalın ve Tuncer Batmaz'ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çiftin iki çocuğu olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batmaz'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Öte yandan, olaydan önce Tuncer Batmaz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Batmaz'ın paylaşımında, "Beni eşimden ayırıp, bizim ölme sebebimiz oldu. Allah belanı versin inşallah. Nelere sebep oldun, çocuklarımın vebali senindir. Yuvamı yıktın" yazdığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, istanbul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Bıçaklama ve İntihar - Son Dakika

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