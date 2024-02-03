Esenyurt\'ta Bir Kafeye Giren Hırsız, Kasayı Boşaltarak Televizyonu Sırtına Alıp Kaçtı

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Esenyurt'ta bir kafeye giren hırsız, kasayı boşaltarak duvarda asılı televizyonu sırtına alıp kaçtı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra işyerine girdi. Hemen kasaya yönelerek 20 bin TL'yi çalan adam, ardından duvarda duran televizyonu gözüne kestirdi. Sırtına aldığı televizyon ile girdiği camdan çıkan şahıs kayıplara karıştı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahsın o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"40- 50 bin TL civarında zararımız var"

Konu ile ilgili konuşan kafe işletmecisi Abdullah Bozacı, "Sabah namazı dönüşü eve gittiğimde işyeri alarmı çaldı. Firmadan beni arayıp haber verdiler. Emniyet güçlerine durumu bildirdik. Bir genç önce camın önünde bekliyor. Etrafı kolaçan ettikten sonra camı açıp içeri giriyor. Kasaya yönelip bir miktar para alıyor. Daha sonra duvardan televizyonumuzu alıyor. Aldıktan sonra televizyonu camdan çıkarıp sırtlanıyor. Olay sonrası televizyonu götürüp gözden kayboluyor. Kasadan yaklaşık 20 bin TL alıyor. Televizyonun değeri ise 30 bin TL civarında. Yaklaşık 40- 50 bin TL civarında zararımız var. Konu ile ilgili şikayetçi olduk" dedi. - İSTANBUL