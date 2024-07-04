Esenyurt'ta Bir Sitede Yangın Çıktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bir Sitede Yangın Çıktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir sitede, 22. katta çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında evde hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

04.07.2024 11:33
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İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir sitenin 22. Katındaki dairede yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2011 Sokakta bulunan bir sitenin 22. Katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Dumanları gören daire ve bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında evde hasar meydana geldi. Evden dumanların yükseldiği anlar cep telefonunu kamerası tarafından çekilirken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin incelemesinin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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