Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki bir çiftin arasındaki tartışmaya aile büyükleri de dahil olunca olay büyüyerek kısa sürede kavgaya döndü. Sokağa taşan sopalı ve yumruklu kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki bir çiftin arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık üzerine aile büyükleri, bir araya geldi. Taraflar arasında da tartışma çıkınca olay büyüyerek kavgaya döndü. Sokağa taşan kavga da taraflar sopalarla ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, aile üyelerinin birbirine saldırdığı ve sopalarla vurduğu anlar yer aldı. Öte yandan, ihbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından kavgadaki taraflar güçlükle sakinleştirildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki çiftin tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika
Diyarbakır'da farklı kentlerden gelen anne ve babaların, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için başlattığı oturma eylemi umutla devam ediyor. Anne Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak için her sabah çadırın yolunu tuttuğunu belirtti ve asla vazgeçmeyeceğini söyledi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çökerek büyük bir faciaya neden oldu. Gecekondu içerisinde bulunan vatandaş, olay öncesi duyduğu sesler sayesinde dışarı çıktığı için kazadan saniyelerle kurtuldu. Ancak evde bulunan köpek ve güvercinler istinat duvarının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından apartman otoparkının istinat duvarında da çatlaklıklar tespit edildi ve polis inceleme başlattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden MERCEK-14 operasyonlarında 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 852 silahın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonun gerçekleştirildiği iller arasında İstanbul, Adana, İzmir, Antalya ve Ordu da bulunuyor.
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada 5 kilogram 50 gram metamfetamin ele geçirildi. İ.U. ve M.M. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, sahurda polis merkezi personeli ile bir araya geldi ve sahur yaptı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki bir çiftin arasındaki tartışmaya aile büyükleri de dahil olunca olay büyüyerek kısa sürede kavgaya döndü. Sokağa taşan sopalı ve yumruklu kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki bir çiftin arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık üzerine aile büyükleri, bir araya geldi. Taraflar arasında da tartışma çıkınca olay büyüyerek kavgaya döndü. Sokağa taşan kavga da taraflar sopalarla ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, aile üyelerinin birbirine saldırdığı ve sopalarla vurduğu anlar yer aldı. Öte yandan, ihbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından kavgadaki taraflar güçlükle sakinleştirildi.
Okmeydanı'nda bir kişi, husumetlisinin iş yerine silahlı saldırı düzenlemek için tetikçi tuttu. Saldırı anı kameralara yansırken, tetikçi ve azmettirenler polis tarafından yakalandı. Polis, dedektif gibi iz sürerek tetikçiyi ve azmettirenleri tutukladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Serik'te vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Böcek, hizmet odaklı çalıştıklarını vurgulayarak, Serik'e tarımdan, hayvancılığa, alt yapıdan üst yapıya her alanda hizmet etmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.
Bursa'da teravih namazı sonrası cami avlusunda oynayan çocuklara başıboş 'Pitbull' cinsi köpek saldırdı. Köpek saldırısında çocuklardan biri elinden, diğeri kasığından yaralandı. Olay öncesi güvenlik kameralarına yansıyan olayda, köpeklerin toplanması gerektiği vurgulandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır 1 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.
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