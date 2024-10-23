Esenyurt'ta Bütünleşik Kent Temizliği Hareketi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta Bütünleşik Kent Temizliği Hareketi Başlatıldı

Esenyurt\'ta Bütünleşik Kent Temizliği Hareketi Başlatıldı

Esenyurt Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'Bütünleşik Kent Temizliği Hareketi' etkinliği, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar, çevre temizliği için bir araya gelip çöp topladı.

23.10.2024 17:18  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Kaymakamlığı ortaklığında, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile düzenlenen Bütünleşik Kent Temizliği Hareketi, "Güzel yurt, Esenyurt" sloganı ile hayata geçirildi. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla hayata geçen projede vatandaşlarla bir araya gelen yöneticiler, gerçekleşen yürüyüşte çöp topladı.

Temiz bir kent düşüncesi ile harekete geçen Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Kaymakamlığı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile Bütünleşik Kent Temizliği Hareketi'ni hayata geçirdi. "Güzel yurt, Esenyurt" sloganı ile düzenlenen etkinliğe Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılırken, temiz bir şehir için birlik mesajı verildi. Konuşmalarında daha temiz yarınlar vurgusu yapan Özer ve Çobanoğlu, ardından temizlik işçileri, vatandaşlar ve temsilciler ile yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında ise ellerine çöp torbalarını alan katılımcılar etrafı temizledi.

Program açılışında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Toprağı, yeşili, ağacı öyle kullanmalıyız ki gelecekteki çocuklarımıza da yetsin. Yani bu dünya babalarımızdan miras aldığımız dünyadan ziyade çocuklarımıza emanet ettiğimiz dünyadır. Bunun için çevre temizliğini bir şart, bir alışkanlık haline getireceğiz. Şehrimizi temiz tutmayı, şehrimizi koruyup kollamayı, alışkanık haline getirme görevimiz vardır. İşimiz gücümüz Esenyurt, işimiz gücümüz Türkiye. Çünkü Esenyurt bizim evimiz, çünkü Türkiye bizim yuvamız. İşte bu evi birlikte, el ele temiz tutmak hepimizin görevi. Bu görevi yerine getirmek yurtseverliğin en başta gelen görevidir" dedi.

Kürsüden vatandaşlara seslenen Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, "Devletimizin vatandaşlarından beklediği çevremizi temiz tutmamız, çevreyi kirletmememiz. Gelişmiş ülkelerde bir klişe vardır; 'Kirleten öder'. Ama maalesef bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde eğitim düzeyiyle de ilgili olarak kirletene ödetemiyoruz. Bunu devlet ödüyor, belediye ödüyor, kirletmeyen vatandaş ödüyor. Halbuki kirleten öder, temel felsefe bu olmalı. Esenyurt'ta yaşanan herkesin bu topraklarda hakkı var, dolayısıyla herkesin temiz bir çevrede yaşamaya hakkı var. Bir yavrumuz 'Ben temiz bir çevrede yaşamak istiyorum. Binaların arasında yaşamak istemiyorum'. Bu istedikleri çocuğumuzun en doğal hakkıdır. Biz bugünü 20 sene, 30 sene öncesine saramayız ama bugünden yarını planlayabiliriz, yapmalıyız da" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Politika, Esenyurt, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Bütünleşik Kent Temizliği Hareketi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:36 CHP lideri Özel’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama Altını çizdiği bir nokta var CHP lideri Özel'den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama! Altını çizdiği bir nokta var
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:38 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 21:57:37. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Bütünleşik Kent Temizliği Hareketi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.