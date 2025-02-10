Esenyurt'ta Çalıntı Araç Krizi

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Esenyurt'ta arabasını çaldığını iddia ettiği adamın evine arkadaşlarıyla gidip şahsı yaka paça karakola götürmeye çalışan grup, arbedeye neden oldu. Sokak ortasında şahsı darbedip arabaya bindirmek isterken ellerinden kaçıran grup, karakolda şikayetçi oldu.

Olay, dün gece Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arabası çalınan bir kişi arkadaşlarıyla birlikte, şüphelendikleri şahsın evine geldi. Kapıyı çalan grup, zorla şüpheli şahsı sokağa çıkarıp bir araca bindirmek istedi. Şüpheli ise bu duruma karşı koyarak kaçmaya çalıştı. Sokak ortasında darbedilen adam için polis ekipleri çağrıldı. Kargaşadan faydalanan şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Yaşanan durum sonrası grubun karakolda şikayeti üzerine çalıntı araç için çalışma başlatıldı. Arbede anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL