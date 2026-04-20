Esenyurt\'ta Çatı Yangını Korkuttu

Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binalara da sıçradı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi 625. Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı saran alevler, bitişikte bulunan 3 binanın çatısına da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL