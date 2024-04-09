Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada can pazarı yaşandı: 2 kişinin yaralandığı anlar kamerasında
İSTANBUL - Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri diğerlerine kurşun yağdırdı. Yaşanan kavgada 2 kişi bacağından yaralandı. Arkadaşları yaralılara tampon yaparak hayatta tutmaya çalışırken, hastaneye kaldırılırken 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, saat 02.30 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle beraber taraflardan birisi silahını çekti. Kavgada taraflardan biri diğerlerini üzerine ateş attı. İki kişi bacağından yaralandı. Can pazarının yaşandığı o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, arkadaşları yaralananlara tampon yaparak hayatta tutmaya çalıştığı görülüyor. Yaralanan iki kişi, çevredeki vatandaşların imkanlarıyla hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hasar gören apartmana İstanbul Valiliği tarafından giriş izni verildi. Sinan Apartmanı'ndaki elektrik ve su bağlantı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bina sakinleri bir haftanın ardından dairelerine girebildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir minibüsün yol kenarına devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyü yakınındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen silahlı kavgada baba Vahdettin, anne Melek ile Mevlüt Çelik hayatını kaybetti, Selçuk Çelik ise yaralandı. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?