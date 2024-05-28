Esenyurt'ta Çöp Kamyonu Çocuğa Çarptı, Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta Çöp Kamyonu Çocuğa Çarptı, Çocuk Hayatını Kaybetti

Esenyurt\'ta Çöp Kamyonu Çocuğa Çarptı, Çocuk Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında, çöp kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

28.05.2024 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Kaza sonrası çocuk hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çınar Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. idaresindeki 34 KIR 417 plakalı çöp kamyonuyla 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönmeye çalıştığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hasan Cuma (8) isimli çocuğa çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde, Cuma'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Konu ile ilgili kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çocuğun cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı. Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, trafik, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Çöp Kamyonu Çocuğa Çarptı, Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 MGK bildirisinde dikkat çeken “yapay zeka“ maddesi MGK bildirisinde dikkat çeken "yapay zeka" maddesi
21:37 İsrail’den yeni ateşkes hamlesi Mısır ve Katar’a teklif iletti İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti
21:07 İmamoğlu: Kılıçdaroğlu’nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi
20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu
21:40 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 22:59:41. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Çöp Kamyonu Çocuğa Çarptı, Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement