Esenyurt\'ta Diş Kliniği Kurşunlandı

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Esenyurt'ta sabah saatlerinde özel bir diş kliniğinin önüne gelen motosikletli şüpheli, kliniği kurşun yağmuruna tuttu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, sabah saat 07.30 sularında Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kliniğin önüne gelen motosikletli ve kasklı şüpheli bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple diş kliniğini kurşun yağmuruna tuttu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, motosikletli şahsın işletmenin önüne geldiği önce etrafını kontrol edip ardından silahını çıkartıp ateş ettiği anlar yer aldı.

Kliniğin kapalı olması, olası facianın önüne geçti

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kliniğin hafta sonu olması sebebiyle öğle saatlerinde açılması, olası bir facianın önüne geçti.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL