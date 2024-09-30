Esenyurt'ta Düğün Kavgası Sokağa Taştı

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Esenyurt'ta bir düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı. Yaşanan kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Ankakuşu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonunda başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Kavganın neden çıktığı bilinmezken taraflar bir birlerine acımasızca saldırdı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga eden grup olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrılırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL