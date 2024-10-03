Esenyurt'ta Firariler Yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt'ta gerçekleştirilen denetimde çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firar yakalandı. "Kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari ise Maltepe'de saklandığı evde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 30 Eylül'de Esenyurt Bağlar Çeşme ve Yeşilkent Mahallerinde denetim yaptı. Denetimler sırasında durdurulan V.T. isimli şüphelinin, "dolandırıcılık" suçundan arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, M.C.B. isimli şüphelinin ise "yağma" suçundan arandığı ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Bunun üzerine 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca 06 Eylül'de Maltepe Girne Mahallesi'ndeki bir adreste "kasten öldürme" suçundan aranan bir şüphelinin saklandığının belirlenmesi üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan G.D. isimli şüpheli hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Yakalanan 3 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL