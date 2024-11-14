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Esenyurt'ta Halı Saha Kavgası

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Esenyurt'taki halı saha turnuvasında çeyrek final sonrası yedek oyuncular kavgaya tutuştu.

14.11.2024 19:41
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Esenyurt'ta halı saha turnuvasında maç sonu ortalık karıştı

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta halı saha turnuvasında çeyrek finalde yenilen takım ortalığı birbirine kattı. Maçın bitiş düdüğü ile sahaya giren yedek oyuncular önce hakemin üzerine yürüdü daha sonra rakip takım oyuncularıyla kavga etti. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Esenyurt Kıraçta bulunan bir halısahada meydana geldi. Turnuvanın çeyrek final maçının bitiminde ortalık karıştı. Yenilen takımın yedek oyuncuları sahaya girip hakemin üzerine yürüdü, darp etmeye çalıştı. Bu sırada bu duruma tepki gösteren rakip takımın oyuncuları, sahaya giren kişilere laf atınca kavga büyüdü. Halı saha bir anda ortalık karıştı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga halı sahanın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt\'ta Halı Saha Kavgası
Kaynak: İHA

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