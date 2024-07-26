Esenyurt'ta Haramidere kırmızı renkte aktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Haramidere kırmızı renkte aktı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan ve Haramidere'yi besleyen dere, yağmur sonrasında kırmızı akmaya başladı. Vatandaşlar, kırmızı renkte akan dereyi görünce şaşkınlık yaşadı ve kötü kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi. Dereye karıştığı iddia edilen kimyasal atıkların neden olduğu düşünülüyor. Mahalle sakinleri yetkililerden derelerinin temizlenmesini istedi.

26.07.2024 18:07
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İstanbul Esenyurt'ta bulunan ve Haramidere'yi besleyen dere, yağmur sonrasında kırmızı akmaya başladı. Kırmızı renkte akan dereyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi.

İstanbul Esenyurt İlçesi'nde Selahattin Eyyubi Mahallesi'nden geçen ve Haramidere'yi besleyen derenin, yağmur sonrasında fabrikalardan dereye karıştığı iddia edilen kimyasal atıklardan dolayı gün içerisinde kırmızı renkte suların aktığı görüldü. Öte yandan dereden akan kırmızı renkteki su kötü kokuya neden oldu. Dereden akan suyun renginin kırmızı olduğunu ve kötü koktuğunu gören vatandaşlar yetkilerden çözüm bulmalarını istedi.

"Geceleri biz yatamıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sıddık Kartal, "Ben Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde oturuyorum. Dere kokuyor, yağmur yağdığında biraz temizleniyor ama dere genelde pis kokuyor. Hatta birkaç gün önce derenin içi sinekle dolmuştu. Kokudan geceleri evde yatamıyorduk. Bugün yine pis kokuyordu, kırmızı bir su akıyordu. Bir önceki gün de yağmur yağdığında beyaz köpüklü bir su akıyordu. Bir şeyler atıyorlar bu dereye, sürekli kokuyor. Biz yetkililerden buranın temizlenmesini istiyoruz. Kokudan geceleri yatamıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, Çevre, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Haramidere kırmızı renkte aktı - Son Dakika

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