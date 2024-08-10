Esenyurt'ta Hasta İhbarına Giden Sağlık Çalışanını Darp Eden 2 Kişi Yakalandı

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İstanbul Esenyurt'ta hasta ihbarına giden sağlık çalışanını darp eden 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde yaşanmıştı. Esenyurt ilçesi Yunus Emre Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonundaki alkollü kadına müdahale için giden 112 sağlık ekipleri, 2 şahıs tarafından darp edilmişti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden polis, sağlıkçıların şikayetçi olduğu M.G. ve D.D. isimli 2 kişiyi olay aynı görüntülerinden tespit etti. Şahıslar kısa sürede polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından, 'kasten yaralama' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL