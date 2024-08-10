Esenyurt'ta Hasta İhbarına Giden Sağlık Çalışanını Darp Eden 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Hasta İhbarına Giden Sağlık Çalışanını Darp Eden 2 Kişi Yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunda alkollü kadına müdahale için giden sağlık çalışanları, 2 kişi tarafından darp edildi. Polis, şikayetçi olan sağlıkçıların ihbarı üzerine şüphelileri tespit ederek yakaladı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10.08.2024 14:12
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İstanbul Esenyurt'ta hasta ihbarına giden sağlık çalışanını darp eden 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde yaşanmıştı. Esenyurt ilçesi Yunus Emre Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonundaki alkollü kadına müdahale için giden 112 sağlık ekipleri, 2 şahıs tarafından darp edilmişti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden polis, sağlıkçıların şikayetçi olduğu M.G. ve D.D. isimli 2 kişiyi olay aynı görüntülerinden tespit etti. Şahıslar kısa sürede polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından, 'kasten yaralama' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Hasta İhbarına Giden Sağlık Çalışanını Darp Eden 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Hasta İhbarına Giden Sağlık Çalışanını Darp Eden 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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