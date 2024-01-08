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Esenyurt'ta İETT aracının kaza anı kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta İETT aracının kaza anı kamerada

Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünün yolda bulunan direğe çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza anı araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza bugün saat 11.45 sıralarında Esenyurt Edirne istikametinde meydana gelmişti. İETT şoförü ve 5 yolcu yaralandı.

Esenyurt\'ta İETT aracının kaza anı kamerada
08.01.2024 - 00:34,
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Esenyurt'ta 6 kişinin yaralandığı İETT aracının kaza anı kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünün yolda bulunan direğe çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza anı araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza bugün saat 11.45 sıralarında Esenyurt Edirne istikametinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Kıraç -Esenyurt Metrobüs HT29 hattında Recep K. idaresindeki 34 KT 9712 plakalı otobüs yan yoldan aniden önüne otomobil çıktı. İETT aracı ise otomobile vurmamak için manevra yapıp yol kenarındaki bilgilendirme direğine çarptı. Kaza sebebiyle İETT şoförü ve 5 yolcu yaralandı. Kazayla ilgili teknik soruşturma sürüyor. Kaza anı İETT araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA
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