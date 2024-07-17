Esenyurt'ta iki bina arasındaki gecekondu alev alev yandı, korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta iki bina arasındaki gecekondu alev alev yandı, korku dolu anlar yaşandı

İstanbul Esenyurt'ta iki bina arasında bulunan bir gecekondu, alev alev yandı. Mahallede korku dolu anlar yaşanırken, binalarda bulunan bazı vatandaşlar dumandan etkilenerek fenalık geçirdi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise su hortumunun patlamasıyla hafif şekilde yaralandı. Yanın, 15.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre iki bina arasında bulunan bir gecekondunun çatısında yangın çıktı. Ev sahibi bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalışsa da alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Metrelerce yükselen alevler nedeniyle çevrede bulunan binalara da alevler sıçrarken, dumanlardan ötürü bazı vatandaşlar fenalık geçirdi. Yangına müdahale etmek isteyen bir itfaiye eri ise hortumun patlamasıyla hafif şekilde yaralanırken, mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Mahalleli Fuat Çelik, 'Biz baktık gecekondudan dumanlar çıkıyordu. Mal sahibi bahçe hortumu ile yangına müdahale etti ama kısa sürede alevler tüm evi sardı. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdik, evin durumu vahim, komple kül oldu. Yangının neden çıktığını tam olarak bilemiyoruz ama çatı kısmında başladı. Elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz' dedi.

17.07.2024 17:37
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Esenyurt'ta iki bina arasındaki gecekondu alev alev yandı, korku dolu anlar yaşandı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta iki bina arasında bulunan bir gecekondu, alev alev yandı. Mahallede korku dolu anlar yaşanırken, binalarda bulunan bazı vatandaşlar dumandan etkilenerek fenalık geçirdi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise su hortumunun patlamasıyla hafif şekilde yaralandı.

Yanın, 15.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre iki bina arasında bulunan bir gecekondunun çatısında yangın çıktı. Ev sahibi bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalışsa da alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Metrelerce yükselen alevler nedeniyle çevrede bulunan binalara da alevler sıçrarken, dumanlardan ötürü bazı vatandaşlar fenalık geçirdi. Yangına müdahale etmek isteyen bir itfaiye eri ise hortumun patlamasıyla hafif şekilde yaralanırken, mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Mahalleli Fuat Çelik, "Biz baktık gecekondudan dumanlar çıkıyordu. Mal sahibi bahçe hortumu ile yangına müdahale etti ama kısa sürede alevler tüm evi sardı. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdik, evin durumu vahim, komple kül oldu. Yangının neden çıktığını tam olarak bilemiyoruz ama çatı kısmında başladı. Elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta iki bina arasındaki gecekondu alev alev yandı, korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika

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