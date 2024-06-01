Esenyurt'ta indirim gününde kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta indirim gününde kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Esenyurt'ta bir kişisel bakım mağazasının indirim gününde kadınlar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. İndirimli ürünler için yarışan kadınlar, bir ürün nedeniyle tartışmaya başladı ve kavgaya dönüştü. Başka bir şubede ise sıra tartışması sebebiyle kadınlar arasında kavga çıktı.

01.06.2024 22:23
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Esenyurt'ta indirim gününde kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta zincir kişisel bakım mağazasının ürünlerde yaptığı indirim sebebiyle vatandaşlar, şubelere alın etti. Bazı kadınlar, indirime giren bir ürün nedeniyle saçlarından çekerek kavga etmeye başladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün Esenyurt'taki zincir kişisel bakım mağazasında meydana geldi. İddiaya göre mağazanın birçok üründe indirim yapılacağını öğrenen vatandaşlar mağazanın şubelerine akın etti. İndirimli ürünleri almak için adeta yarışan kadınlar ürünlerden biri için tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyürken iki taraf da birbirine girdi. Birbirlerinin saçlarını tutup yere düşüren kadınları, çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Öte yandan aynı mağazanın Esenyurt'taki başka bir şubesinde ise kadınlar, sıra tartışması sebebiyle mağazanın içinde kavga etmeye başladı. Yaşanan o kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta indirim gününde kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta indirim gününde kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada - Son Dakika
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