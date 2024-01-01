 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta intihar girişimi trafiği kilitledi - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta intihar girişimi trafiği kilitledi

Esenyurt'ta köprüye çıkan bir vatandaş, köprüden atladı. İtfaiyenin açtığı hava çadırına düşen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Şahsın atlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt\'ta intihar girişimi trafiği kilitledi
01.01.2024 - 19:56,
Abone Ol

Esenyurt'ta intihar girişimi trafiği kilitledi

İSTANBUL - Esenyut'ta köprüye çıkan bir vatandaş, köprüden atladı. İtfaiyenin açtığı hava çadırına düşen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Şahsın atlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Haramidere bağlantı yolunda bulunan köprüye çıkan şahsı görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yola hava çadırı açtı. Köprüden atlayan şahıs itfaiyenin açtığı hava çadırına düştü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, intihar girişimi nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Esenyurt, İtfaiye, Olay, İtfaiye, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta intihar girişimi trafiği kilitledi - Son Dakika


20:51
ABD, Kızıldeniz'deki tüm savaş gemilerini çekiyor ABD, Kızıldeniz'deki tüm savaş gemilerini çekiyor
18:57
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şüpheli tutuklandı Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şüpheli tutuklandı
18:49
Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı
18:47
Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
17:45
Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40
Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:17
Japonya'da 7,6'lık deprem sonrası parkta toplanan insanların üzerine ağaç düştü Japonya'da 7,6'lık deprem sonrası parkta toplanan insanların üzerine ağaç düştü

Son Dakika
20:51 ABD, Kızıldeniz'deki tüm savaş gemilerini çekiyor
18:57 Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şüpheli tutuklandı
18:47 Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
18:49 Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı
17:45 Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40 Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:17 Japonya'da 7,6'lık deprem sonrası parkta toplanan insanların üzerine ağaç düştü
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 21:12:31. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta intihar girişimi trafiği kilitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement