Esenyurt'ta Kaçan Kurbanlık Dana Fabrika Bahçesinde Gezerken Görüntülendi

Esenyurt'ta sahibinden kaçan kurbanlık dana, uzun süre fabrikaların bahçesinde gezdi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşandı. Kurban bayramına günler kala hayvanları evlerine getiren vatandaşlar, elinden kaçırdığı kurbanlıkları yakalamaya uğraştı. Sahibinden kaçan bir inek ise uzun süre fabrikaların bahçelerinde gezerken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurbanlığın bir süre sonra sahibi tarafından yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL