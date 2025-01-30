Esenyurt'ta Kadın Araç Önüne Atladı

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İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, yoldan geçen aracın önüne atladı. Aracın çarptığı kadın yere yığıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki şerit arasındaki refüjde yürüyen bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan geçen aracın önüne atladı. Aracın çarptığı kadın, çarpmanın şiddetiyle yere yığıldı. Çevredeki vatadandaşlar ve araç sürücüsü kadının yardımına koşarken, o anlar cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. - İSTANBUL