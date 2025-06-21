Esenyurt'ta Kadın Sürücü Kırtasiyeye Daldı

Esenyurt'ta kadın sürücü kırtasiye dükkanına daldı

Tezgahı inceleyen çocuklu kadın kazadan kıl payı kurtuldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, otomobiliyle kırtasiye dükkanına daldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde otomobiliyle ilerlemek isteyen kadın sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kırtasiye dükkanına daldı. O esnada küçük çocuğu ile beraber kapının önündeki tezgaha bakan bir vatandaş ise kazadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan kaza nedeniyle yaralanan olmadığı öğrenilirken, dükkanda ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobiliyle kırtasiye dükkanına giren sürücü işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, bir vatandaşın dükkanın önündeki tezgahı incelediği esnada kadın sürücünün otomobiliyle kırtasiyeye daldığı anlar yer aldı.