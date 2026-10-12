Esenyurt'ta kadın sürücünün çarptığı otomobil börekçiye daldı, müşteri ucuz atlattı - Son Dakika
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Esenyurt'ta kadın sürücünün çarptığı otomobil börekçiye daldı, müşteri ucuz atlattı

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Esenyurt\'ta kadın sürücünün çarptığı otomobil börekçiye daldı, müşteri ucuz atlattı
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Esenyurt'ta kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarpan araç, otomobili börekçiye sürükledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda börek yiyen müşteri ucuz atlattı, araçlarda ve dükkanda maddi hasar oluştu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün çarptığı park halindeki otomobil börekçiye daldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Dükkanda börek yiyen müşteri, kazayı ucuz atlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün kullandığı araç, 61 AAV 706 plakalı park halindeki otomobile çarptı. Park halindeki otomobil ise kazanın şiddetiyle börekçiye daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Börek yiyen müşteri, kazayı ucuz atlattı

Esenyurt'ta yaşanan ilginç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadın sürücünün çarptığı otomobil kazanın şiddetiyle börekçiye dalıyor. Dükkanda börek yiyen bir müşteri, kazayı ucuz atlatıyor.

Yaşananları anlatan dükkan sahibi Cemil Oğuz, "Park halinde bir araç duruyordu burada. Biz normal işimize devam ediyorduk. Başka bir araç o araca vurdu içeri girdi. Yaralanma olmadı. Hasar var. Polis arkadaşlar geldi tutanak tuttular sonrasına bakacağız" dedi.

Kaza sırasında dükkanda müşteri bulunduğunu söyleyen Oğuz, herhangi bir yaralanma yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Oğuz kaza sırasında adeta deprem olmuş gibi bir sarsıntı yaşadıklarını belirterek, "Kadın sürücü şoktaydı. Ona şoku atlatması için yardım etmeye çalıştık. Aracın freninin boşaldığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıGüvenlik3. SayfaEsenyurtOlaylarGüncelSon Dakika

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