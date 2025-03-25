Esenyurt'ta Kadın Tacizi: Şahsı Gözaltına Aldılar - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kadın Tacizi: Şahsı Gözaltına Aldılar

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Takip ettiği kadına yumruk atıp taciz eden şahıs, güvenlik kamerasında görüntülendi. Kadın yardım istedi.

25.03.2025 11:26
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Esenyurt'ta takip ettiği kadına yumruk atıp taciz eden şahıs kamerada

Saldırıya uğrayan kadın çığlık atarak yardım istedi

İSTANBUL - Esenyurt'ta takip ettiği kadının yaşadığı apartmana gizlenen şahıs, kadın dışarı çıkınca peşine takıldı. Şahsın, kadına önce yumruk attığı ardından ise taciz etti. Çığlık çığlığa yardım isteyen kadının o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, takip ettiği kadının yaşadığı apartmana gizlice girip saklanan şahıs, kadının dışarı çıkmasını bekledi. Kadın dışarıya çıkınca peşine takılan şahıs, önce kadına yumruk attı. Ardından ise kadını taciz ettiği iddia edildi. Şüphelinin, apartmandan çıkan kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın apartmandan dışarıya çıktığı sırada şahsın peşine takılıp kadına saldırdığı ve kadının çığlık atıp yardım istediği anlar yer aldı. Kadının şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Esenyurt, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Kadın Tacizi: Şahsı Gözaltına Aldılar - Son Dakika

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