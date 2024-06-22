Esenyurt'ta Kafeterya Hırsızlığı: İşletme Sahibi Yetkililerden Çözüm Talep Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta Kafeterya Hırsızlığı: İşletme Sahibi Yetkililerden Çözüm Talep Ediyor

Esenyurt'ta bir kafeteryayı hedef alan hırsızlık olayı, işletme sahibini canından bezdirdi. İşletmede bulunan 16 kamera ve alarmın hırsıza engel olamadığını belirten sahip, yetkililerden çözüm talep etti. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, hırsızın 22 saniyede televizyonu çaldığı görüntülendi. İşletme sahibi, yaşanan hırsızlıkların kendisini mağdur ettiğini ve hırsızın bir an önce yakalanmasını istedi.

22.06.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir kafeteryayı gözüne kestiren hırsız, işletme sahibini canından bezdirdi. İşletmesinde 2 yıl içerisinde 15 defa hırsızlık yaşandığını söyleyen işletme sahibi İsmet Bozacı, "Dükkanımda 16 tane kamera ve alarm var ama gene de hırsıza engel olamıyor" diyerek yetkililerden çözüm talep etti. Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Sultaniye Mahallesi 331. Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir kafeteryayı gözüne kestiren hırsız, kafeteryanın camından içeriye girdi. Kafeteryada iki tane alarm ve 16 tane kamera olmasına aldırış etmeyen hırsız, dükkanın içerisindeki televizyonu 22 saniyede alıp götürdü. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kafenin önünde bir süre bekleyen hırsızın camları esneterek açtığı ve içeriye girerek duvar ünitesine bağlı televizyonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

"Dükkandaki iki alarm ve 16 tane kamera da hırsıza engel olmuyor"

2 senedir yaşanan hırsızlıkların kendisini canından bezdirdiğini ifade eden işletme sahibi İsmet Bozacı, "Biz burayı 2 sene önce devraldık. 2 senede abartmıyorum 15 kere hırsızlık hadisesi yaşadık. Hepsinde karakola gitmedik, çünkü bazı hırsızlar o kadar profesyonel ki yüzünü kapatıyor, eldiven takıyor. Bu sefer kamera kayıtlarından baktık yüzü görünüyor. Şikayetçi olduk henüz bir netice yok. Resmi kayıtlara göre şu ana kadar bizim 3 tane televizyonumuz çalındı. Daha önce de laptoplarımız çalındı, şarj aletlerimiz çalındı, paralarımız çalındı. Biz buna bir çözüm istiyoruz. Televizyon gitti. Bu adam neden hala yakalanamıyor. Burada kamera var. 2024 yılındayız. Sadece benim dükkanımda 16 tane kamera var. Hadi bende olmadığını düşünürsek sokakta her yerde kamera var. Bu nasıl yakalanamıyor. Yüzü net belli. Bu şahıs neden yakalanamıyor ben bilmiyorum" dedi.

"Televizyon alacağım, korkumdan alamıyorum tekrar girer diye"

Yaşanan olaylarda polisi aradığını belirten Bozacı, "Parmak izi vesaire bakıyor ama bir şey yok diyor. Ben burada bir esnafım ve mağdurum. Biz bu soruna bir çözüm istiyoruz. Şu an televizyon alacağım. korkumdan alamıyorum tekrar girer diye. Ne çare bulacağız bilmiyoruz. Akşam kilitleyip kontrol ediyoruz. Her yerde kamera var, alarm var fakat bu da hırsıza engel olmuyor. Alarm çaldığı halde hırsızın hiç umurunda olmuyor. En son girdiğinde baktık adam giriyor içeriye. 22 saniyede alıyor götürüyor. Daha önce de işletmemize giren gene aynı hırsız. Yakalanmasını istiyoruz bir an önce. Şikayetçiyiz ve en ağır ceza neyse verilmesini istiyoruz. Burada bir sürü esnaf var. yazık günah yani" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Esenyurt, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Kafeterya Hırsızlığı: İşletme Sahibi Yetkililerden Çözüm Talep Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:23 Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11'leri
13:18 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz
11:56 Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı
11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
13:58 İş adamının aşk tatili hüsranla bitti Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu İş adamının aşk tatili hüsranla bitti! Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu
13:51 EURO 2024’e damga vuruyoruz Mert Müldür’ün golü haftanın golü seçildi EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi
13:44 Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı
11:19 Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak
11:11 Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek
11:09 Aşırı sıcaklar Hac yolculuğunu da vurdu Hayatını kaybeden hacı adaylarının sayısı 1000’i aştı Aşırı sıcaklar Hac yolculuğunu da vurdu! Hayatını kaybeden hacı adaylarının sayısı 1000'i aştı
10:23 İstanbul’da ’’Anucur’’ çetesine ’’Şehit Hakan Telli’’ operasyonu İstanbul'da ''Anucur'' çetesine ''Şehit Hakan Telli'' operasyonu
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:56 Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 14:47:20. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kafeterya Hırsızlığı: İşletme Sahibi Yetkililerden Çözüm Talep Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement