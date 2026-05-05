Esenyurt'ta Kafeye Silahlı Saldırı - Son Dakika
05.05.2026 18:29
17 yaşındaki saldırgan, kafeye düzenlediği silahlı saldırı sonrası gece bekçileri tarafından yakalandı.

Esenyurt'ta daha öncede kurşunlandığı öğrenilen bir kafeye yeniden silahlı saldırı düzenlendi. O sırada çevreden geçen gece bekçileri, 17 yaşındaki Mehmet Can İ. isimli silahlı saldırganı kısa süreli kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada 1 adet el bombası, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olay, sabah 04.30 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Mehmet Can İ. isimli çocuk yaştaki saldırgan kafenin önüne gelerek silahını ateşledi. 6 el ateş eden şahıs olayın ardından koşarak kaçarken, o sırada çevreden geçen gece bekçileri silahlı saldırganı kovalamaya başladı. Şahıs kaçtığı sırada elindeki poşeti çalıların arasına atarken, ihbar üzerine destek amacıyla çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yakalanan silahlı saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

Attığı poşetten el bombası çıktı

Silahlı saldırının ardından bekçilerin kovaladığı Mehmet Can İ., koşarken bir poşeti çalıların arasına attı. Şahıs gözaltına alındıktan sonra yapılan incelemede şahsın üzerindeki el bombasını çalıların arasına attığı tespit edildi. Yapılan üst aramasında ise tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, kurşunlanan kafenin daha önce de silahlı saldırıların hedefi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
