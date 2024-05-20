Esenyurt'ta kamyonet, motosiklete çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Esenyurt'ta kamyonet, motosiklete çarptı: 1 ölü

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Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü Bayram Örs olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü kaçtı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

20.05.2024 11:50
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Esenyurt'ta kamyonet, motosiklete çarptı: 1 ölü

İSTANBUL - Esenyurt'ta kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sabah saat 07.30 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi TEM yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Örs idaresindeki 34 HAY 136 plakalı motosiklete kamyonet çarptı. İşe gittiği öğrenilen Örs, çarpma sonucu savurulup yere düşerken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Bayram Örs'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bayram Örs'ün Cenazesi yapılan incelemelerden sonra Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta kamyonet, motosiklete çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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