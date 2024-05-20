Esenyurt\'ta kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Esenyurt'ta kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi Tem yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Örs idaresinde ki 34 HAY 136 plakalı motosiklete kamyonet çarptı. İşe gittiği öğrenilen Örs çarpma sonucu savurulup yere düşerken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Bayram Örs'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bayram Örs'ün cenazesi yapılan incelemelerden sonra Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL