Esenyurt'ta keşif yapıp pompacıya ateş eden saldırgan yakalandı, anlar kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta keşif yapıp pompacıya ateş eden saldırgan yakalandı, anlar kamerada

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Esenyurt\'ta keşif yapıp pompacıya ateş eden saldırgan yakalandı, anlar kamerada
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Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki benzin istasyonunda 18 Eylül'de kimliği belirsiz bir şahıs, tuvaleti kullandıktan sonra pompacıya tabancayla 1 el ateş etti. Sırtından yaralanan pompacı hastaneye kaldırılırken saldırgan kısa sürede yakalandı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs, benzin istasyonunda çalışan pompacıya silahlı saldırı düzenledi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, 18 Eylül'de Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre ilk olarak benzinliğin tuvaletini kullanan kimliği belirsiz şahıs, ardından hızla Ferhat Torun'un yanına yaklaştı. Belinden çıkardığı tabanca ile 1 el ateş eden saldırgan, ardından ise silahının tutukluk yapması sonucunda koşarak kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, silahla vurulan genç ise sırtından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Torun'u hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri silahlı saldırganı kısa sürede yakalarken, Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan silahlı saldırıdan önce saldırganın çevrede keşif yaptığı, benzin istasyonunun tuvaletini kullandığı öğrenildi. Ardından ise Torun'un yanına yaklaşan şahsın tabanca ile ateş ettiği anlar saniye saniye iş yeri kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA
EsenyurtGüvenlik3. SayfaSaldırıGüncelEylülSuçSon Dakika

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