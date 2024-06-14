Esenyurt'ta Kiralık Ev Kavgası - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kiralık Ev Kavgası

Esenyurt'ta bir apartmanda yaşayan ev sahibi ile kiracı arasında kira meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle son bulan kavga, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

14.06.2024 12:33
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Esenyurt'ta gece saatlerinde ev sahibi ile kiracı arasında 'kirayı ödemedin' meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga polisin gelmesiyle son bulurken yaşanan anlar mahalleliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre aynı apartmanda oturan ev sahibi ile kiracısı arasında bir süredir kira meselesi yüzünden yaşanan anlaşmazlık gece saatlerinde kavgaya dönüştü. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kavgayı polis ayırırken taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Görüntülerde şahısların birbirine karşılıklı küfürleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Kiralık Ev Kavgası - Son Dakika

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