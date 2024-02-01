Esenyurt'ta kuryenin motosiklette bıraktığı telefonunu kaşla göz arasında çaldılar
Siparişi teslim etmeye giden kuryenin telefonu böyle çalındı
İSTANBUL - Esenyurt'ta kimliği belirsiz şahıs, sipariş teslim etmek için bir binaya giren kuryenin motosiklette bıraktığı cep telefonunu çaldı. Olay sonrası kurye, durumu polis ekiplerine şikayet ederken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yaşadığı olay ile ilgili konuşan kurye Fırat Parim,"Siparişi götürdükten sonra aşağı indiğimde telefonumun ortada olmadığını fark ettim. 20 bin TL zararım var" dedi.
Olay, dün saat 17.40 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki bir daireye yemek siparişi için gelen kurye Fırat Parim, telefonunu motosiklette bırakıp eve çıktı. O sırada yolda yürüyen kimliği belirsiz şahıslardan biri motosikletteki telefonu gördü. Tutacaktan çıkarıp aldığı telefonu cebine koyarak yoluna devam eden hırsız kayıplara karıştı. O sırada apartmandan motosikletine dönen kurye, telefonunun yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Yakındaki bir marketin güvenlik kamerasını inceleyen kurye, hırsızlar ile ilgili polis ekiplerine şikayette bulundu. Yaşanan o hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Yaşadığı olay ile ilgili konuşan kurye Fırat Parim, "Kuryelik yapıyorum. Bu binaya sipariş getirmiştim. Çıkarıp takmak istemedim ve bir şey olmaz diye telefonumu motosikletimde bıraktım. Siparişi götürdükten sonra aşağı indiğimde telefonumun ortada olmadığını fark ettim. Karşıdaki markette güvenlik kamerası vardı. Oradan izlediğime göre ben içeri girdiğimde 2 kişi yürüyüp telefonumu tutacaktan çıkararak devam etti. 20 bin TL zararım var. İş yerinden bana ulaşamadıkları için market sahibinin telefonu ile onları aradım. Polis ekiplerine şikayet edeceğim" dedi.
Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken ailenin en küçük üyesi 7 yaşındaki çocuk ise hayatını kaybetti.
İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 6 Şubat depremlerine ilişkin konuşurken ölü sayısının 130 bin olduğunu ifade etti. Resmi makamlarca 50 bin olarak açıklanan ölü sayısı için 130 bin ifadesini kullanan Kurum'un sözleri kısa sürede gündem oldu. Gelişme üzerine konuya açıklık getiren Kurum, bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.
Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Zonguldak'ta kadın kuaförlüğü yapan 45 yaşındaki Hasan E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Çocuğa cinsel istismar sanığı, çıkarıldığı mahkemede kendisine iftira atıldığını iddia etti.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen görgü tanığı, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada ''Diyarbakırlı Ramazan hoca'' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında öldürülmesinin ardından ortaya çıkan detay kahretti. Halil İbrahim Galyan isimli görgü tanığı, ''İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta kuryenin motosiklette bıraktığı telefonunu kaşla göz arasında çaldılar - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?