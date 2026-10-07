Esenyurt'ta lisede 2 öğrenci bıçakla yaralandı, saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika
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Esenyurt'ta lisede 2 öğrenci bıçakla yaralandı, saldırgan gözaltına alındı

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Esenyurt\'ta lisede 2 öğrenci bıçakla yaralandı, saldırgan gözaltına alındı
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Esenyurt'taki Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci, tartıştığı 2 sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı; Kaymakam Fatih Çobanoğlu tedavinin sürdüğünü belirtti.

Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde öğrenciler arasında çıkan tartışmada 2 öğrenci bıçakla yaralandı. Olay yerine gelerek bilgi alan Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, yaralı öğrencilerin tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Olay, Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğrenciler arasında çıkan tartışma sırasında bir öğrenci, diğer 2 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olayın ardından okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin okulda yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı 2 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaymakam Çobanoğlu açıklama yaptı

Okula gelerek konuyla ilgili bilgi alan Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çobanoğlu, "Sınıf içerisinde bir öğrencimiz, iki sınıf arkadaşını bıçakla yaralamış. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi süreçleri devam ediyor. Adli ve idari tahkikat sürüyor. Yaralı bir çocuğumuzun durumu iyi, hafif yaralı. Diğer çocuğumuzun tedavisi sürüyor. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiEsenyurt3. SayfaGüvenlikEğitimSon Dakika

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