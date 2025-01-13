Esenyurt\'ta Motosiklet Kazası

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Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kıza motosiklet çarptı

Motosikletin çarpma anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, motosikletin çarpmasıyla yere fırladı.

Hafif sıyrıklarla atlatılan kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Okuldan çıkan genç kız, yolun karşısına geçmek istedi. O sırada akan trafikte dikkatsizce yola fırlarken, bir motosiklet kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.