Esenyurt'ta motosikletli gençler önce araca, ardından direğe böyle çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta motosikletli gençler önce araca, ardından direğe böyle çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen motosikletli 2 kişi, önce bir araca, ardından ise kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, ağır şekilde yaralanan sürücü Yasin Akçiçek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

21.07.2024 23:41
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Esenyurt'ta motosikletli gençler önce araca, ardından direğe böyle çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen motosikletli 2 kişi, önce bir araca, ardından ise kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, ağır şekilde yaralanan sürücü Yasin Akçiçek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Yasin Akçiçek ve arkadaşının motosiklet ile süratli şekilde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce cadde üzerindeki bir araca çarpan motosiklet, ardından ise kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet metrelerce sürüklenirken, motosikletteki iki kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Yasin Akçiçek ve arkadaşını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Akçiçek hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anları çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

"İkisi de yerde yatıyordu"

Yaşanan kazayı anlatan mahalle sakini Diyar Öcal, "Saat 02.00 civarında bir motosiklet önce arabaya çarptı, ardından ise direğe çarptı. Motosiklet ise metrelerce uzağa sürüklendi. İkisi de yerde yatıyordu. Kadının durumu biraz daha iyiydi, adam ise ağır yaralıydı. Önce insanlar başlarına toplandı, kısa süre sonra da ambulans geldi. Sağlık çalışanları hemen kalp masajı yapmaya başladı. Daha sonra ise yaralılar hastaneye kaldırıldı" dedi.

Motosiklet sürücüsünün çok hızlı olduğunu belirten mahalle esnafı Yusuf Özer ise, "Önce caddede park halindeki bir arabaya, ardından da elektrik direğine çapmışlar. Sağlık ekipleri hastaneye kaldırmış yaralıları ama adamın durumu baya ağırmış. Sabah baktığımızda ise arabada ve direkte baya hasar vardı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Motosiklet, İstanbul, Esenyurt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta motosikletli gençler önce araca, ardından direğe böyle çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta motosikletli gençler önce araca, ardından direğe böyle çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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