Esenyurt'ta Motosikletli Kadın Servis Şoförüne Saldırdı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Motosikletli Kadın Servis Şoförüne Saldırdı

Esenyurt\'ta Motosikletli Kadın Servis Şoförüne Saldırdı

Esenyurt'ta motosikletli bir çift, kendilerini sıkıştıran servis şoförü ile tartıştı. Kadın, motosikletten atlayarak kask ile servis aracına saldırdı. Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

24.08.2024 10:35
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Esenyurt'ta motosikletli bir çift kendilerini sıkıştıran servis şoförü ile tartıştı. Servis şoförüne sinirlenen kadın motosikletten atlayarak kask ile servis aracına saldırdığı o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, servis aracı yol verme tartışması nedeniyle caddede ilerleyen motosikletli çifti trafikte sıkıştırdı. Servis şoförü motosikletli sürücüye yol vermemek için aracını motosikletin üzerine sürdü. Servis aracına sinirlenen motosikletin arkasındaki kadın, motosikletten atlayıp kask ile servis aracına saldırdı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, motosikletliyi sıkıştıran servis aracının o anları ve motosikletli kadının kaskla servise vurduğu anlar yer aldı. Servis aracının şoförünün de demir çubukla aşağı inmesiyle kavgaya tutuşan taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Motosikletli Kadın Servis Şoförüne Saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Motosikletli Kadın Servis Şoförüne Saldırdı - Son Dakika
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