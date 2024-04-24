Esenyurt\'ta motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı

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Esenyurt'ta bir motosikletli ile otomobil sürücüsü birbirlerini görerek frene bassa da kazadan kurtulamadı. Olay sonrasında başlayan tartışma kavgaya dönerken, otomobil sürücüsü kask takan motosikletliyi yumruklamaya başladı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 12.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ters istikametlerde seyir halinde olan otomobil sürücüsü ve motosikletli kaza yapacağını anlayınca frene bastı. Otomobil sürücüsü kısa sürede aracını durdursa da motosikletli ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle yere düşen adam kısa sürede kalkarak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönerken, çevredeki vatandaşlar olayı güçlükle ayırabildi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir esnaf ise olayı, "İkisi de cadde üzerinde seyir halindeydi. Motorlu yolu ortalamıştı, hatalı oydu. Kafa kafaya çarpıştırlar, ben görünce çok üzüldüm ve yardıma gitti. Kısa süre sonra ayağa kalkan motorcu araç sürücüsü ile tartışmaya başladı. Adam hem suçlu hem güçlü" diyerek anlattı. - İSTANBUL