Esenyurt\'ta mühürlenen kahvehanede polis ile şüpheliler arasında bıçaklı tartışma

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Esenyurt'ta mühürlenen bir kahvenin tekrar açıldığını fark eden polis ekipleri, işletmeye baskın düzenledi. Kahvedekiler polisle tartışarak bıçak çekerken, polis şahısları durdurmak için havaya ateş açtı. Yaşanan hareketli dakikalar kameralara yansıdı.

Olay, dün sabaha karşı saat 04.00 sularında Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, mühürlenen bir kahvenin tekrar açıldığını fark eden polis, söz konusu işletmeye baskın düzenledi. O esnada kahvehanedekiler ile polis arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma neticesinde iddiaya göre şüpheliler polise bıçak ve silah çekti. Polis, kendisine bıçak ile mukavemet gösteren zanlıyı durdurmak için havaya ateş açtı. Olay neticesinde 2 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL