Esenyurt'ta öldürülen genç kızın cesedi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

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Esenyurt'ta iş görüşmesi için gittiği evde öldürüldükten sonra bedeni 6 parçaya ayrılan Erva Raziye Asar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Hürriyet Mahallesi'nde cadde üzerinde vatandaşların kötü koku şikayeti üzerine inceleme yapan polis ekipleri, parçalara ayrılmış poşet içindeki bir cesetten kokunun geldiğini tespit etmişti. Yapılan incelemenin ardından polis yaptığı çalışmada, cesedin 23 gün önce kaybolan Erva Raziye Asar'a ait olduğu belirlemişti.

Asar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Asar'ın cenazesi ailesine teslim edilecek. - İSTANBUL