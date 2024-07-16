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Esenyurt'ta otluk alanda çıkıp geniş alana yayılan yangın söndürüldü

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki iş ve yerleşim yerlerine sirayet etmeden söndürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi 1250 Sokak yanında bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boş otluk arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası çevrede bulunan iş ve yerleşim yerlerine sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Öte yandan yangında 8 dönümlük bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.