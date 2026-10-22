Esenyurt'ta otomobil motosikletliye ve yayaya çarptı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta otomobil motosikletliye ve yayaya çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

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Esenyurt'ta yokuş aşağı inen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce motosikletliye ardından yayaya çarptı; 2 kişi ağır yaralandı. Kuyumcu dükkanına çarparak duran otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken kaza kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce motosikletliye, ardından da kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. 2 kişinin ağır yaralandığı kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaşandı. 06 CLH 534 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet K., hızla yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce bir motosiklete, ardından da kaldırımda yürüyen yayaya çarparak altına aldı. Otomobilin bir kuyumcu dükkanına çarparak durabildiği kazada motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücü Muhammet K.'yı gözaltına aldı.

Kaza sırasında sürücünün yanındaki koltukta oturan Barış Atakur, "Yokuştan aşağı iniyorduk, çekiciye vurmamak için manevra yapınca hakimiyetini kaybetti. Bir motosikletliye ve yayaya çarptı. İkisinin de durumları ağırdı. Adam duvarla arabanın arasında kalmıştı. Ben kendimi direksiyona attım, arabayı geri çektim" dedi.

Kaza kameraya yansıdı

Yaşanan kaza kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil önce motosiklet sürücüsüne çarparak savuruyor, ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarparak altına alıyor. Otomobil kuyumcu dükkanına çarparak duruyor. Araçtan inenler ve çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etmek için çaba sarf ediyor. Yaralı yayayı çıkarmak için sürücünün yanındaki arkadaşı direksiyona geçerek, panik halinde otomobili geri almaya çalışıyor.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaİstanbulEsenyurtGüvenlikGüncelKazaSon Dakika

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