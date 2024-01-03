 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta Otomobil Sürücüsü Motosiklete Çarptı ve Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta Otomobil Sürücüsü Motosiklete Çarptı ve Kaçtı

Esenyurt'ta bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletliye arkadan çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kazada motordaki iki kişi yaralanırken, çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt\'ta Otomobil Sürücüsü Motosiklete Çarptı ve Kaçtı
03.01.2024 - 12:44,
Abone Ol

Esenyurt'ta otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletliye arkadan çarpıp olay yerinden kaçtı. Kazada motordaki iki kişi yola savrularak yaralanırken, çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet üstünde 2 kişi ile 34 EVJ 402 plakalı otomobil sürücüsü trafikte yol tartışması yaşadı. Tartışma sonrası motosikletliler yoluna devam ederken otomobil sürücüsü, onları bir süre takip etti. Şahıs motora aracı ile vururken, motosikletteki iki kişi yola doğru savruldu. Kaza sonrası motosiklet park halindeki bir kamyonetin altına girerken, sürücü ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosikletteki iki kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin araç sürücüsünü arama çalışmaları devam ederken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Esenyurt, Güvenlik, İstanbul, Trafik Kazaları, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Otomobil Sürücüsü Motosiklete Çarptı ve Kaçtı - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 İlan sitesi Sahibinden.com'a erişim sorunu! Şirketten açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:10:24. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Otomobil Sürücüsü Motosiklete Çarptı ve Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement