3.Sayfa

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı İBB işçisi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta (İBB)'de yol bakım ve onarım işçisi olarak çalışan Erol Çolak'a, çalışma alanını denetlediği sırada otomobil çarptı. Yaşanan kazada 3 çocuk babası Çolak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Meydanı alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yol bakım ve onarım işçisi olarak çalışan Erol Çolak'a, sorumluluk alanını denetlemek için dolaşırken bir otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle yere yığılan Çolak'ı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Polis olay yerinde güvenlik önemli alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen 3 çocuk babası Çolak hayatını kaybetti.