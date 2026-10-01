Esenyurt\'ta otomobille çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Esenyurt'ta otomobille çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı; 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesi yok, kazaya karışan araçlar yediemin otoparkına götürüldü.
Esenyurt'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, 30 Eylül'de saat 14.50 sıralarında Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erşah Yıldırım'ın kullandığı 34 PDR 781 plakalı motosiklet ile Ayfer D. yönetimindeki 34 NZV 542 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yıldırım, sağlık ekiplerince İstinye Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Düzen ise sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayfer D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle olay yerine gelen trafik ekipleri inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
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